Врач Соломатина: малосольные огурцы полезны летом для нормальной работы сердца

«Малосольные огурцы, восполняющие потерю воды и электролитов во время потоотделения, полезны для поддержания кислотно-щелочного баланса, чтобы нормально работали мышцы, проходили сигналы и нормально функционировало сердце».

«Если гипотоники съедят малосольный огурец, то жидкость в организме задержится и давление не будет понижаться. У таких людей, наоборот, будет прилив энергии», - поделилась эксперт.

Врач-диетолог Соломатина рассказала, что включение в рацион малосольных огурцов помогает человеческому организму сохранять баланс электролитов – минеральных соединений, служащих проводником электрических сигналов мозга. Электролиты способствуют доставке в клетки тела питательных веществ и выводу из них продуктов обмена, отвечают за правильное функционирование мышц, нервов и сердца, а также ряд других физиологических функций. Но летом из-за интенсивного потоотделения и мочеиспускания они в большом количестве покидают организм, и это негативно сказывается на состоянии людей.Елена Соломатина сообщила «Москве 24», что малосольные огурцы полезны летом для нормальной работы сердца благодаря своей способности поддерживать содержание электроитов в крови на должном уровне.Также, отметила врач, этот продукт летом полезно есть гипотоникам – людям с пониженным артериальным давлением. В жаркую погоду кровеносные сосуды под действием тепла расширится, что ведет к снижению давления. При гипотонии это способствует ухудшению самочувствия и падению тонуса, слабости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты не следует употреблять на завтрак по мнению российских врачей.

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