«Меньшее красного мяса»: врач Зубова рассказала, что помогает предотвратить рак кишечника

«Развитию рака кишечника способствует употребление в пищу большого количества красного мяса — говядины, свинины, баранины, быстрых углеводов, фастфуда, недостаток в рационе фруктов, овощей, дефицит витамина К и витаминов группы B. Курение увеличивает риск заболевания на 30–40%, значительно повышается вероятность колоректального рака у тех, кто систематически пьет алкогольные напитки, а также хлорированную воду из-под крана», - предостерегла хирург в разговоре с « Газетой.Ru ».

Под определение «рак кишечника» или «колоректальный рак» попадают разнообразные злокачественные опухоли, образуемые в толстой и прямой кишке. Врач Зубова рассказала, что помогает предотвратить рак кишечника: она подчеркнула, что на подверженность опасному заболеванию во многом влияет то, какой образ жизни ведет человек.Зубова уточнила, что эти факторы способствуют формированию в кишечнике полипов, которые со временем могут преобразоваться в опухоли. Например, полипы часто возникают при малоподвижности, из-за которой снижается активность кишечника. Что касается питания, в нем должно быть меньше красного мяса (особенно переработанного), достаточно клетчатки и компонентов, стимулирующих развитие полезной кишечной микробиоты. Врач подчеркнула, что здоровый рацион, достаточное количество физических нагрузок, избегать вредных привычек позволяет значительно снизить вероятность появления рака кишечника.Также врач посоветовала людям старше 40 лет раз в год сдавать анализ на скрытую кровь в кале – это один из действенных методов профилактики колоректального рака, позволяющий обнаружить неблагоприятные изменения в состоянии кишечника на ранней стадии. После 50 лет следует раз в 2–3 года стоит проходить колоноскопию. Зубова добавила, что в самом начале возникающий рак кишечника никак не проявляет себя, а подобные проверки помогают выявить его и при отсутствии симптомов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подверженность мужчин раку простаты во многом зависит от их питания

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