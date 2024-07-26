Врач Сысоев: подверженность мужчин раку простаты во многом зависит от их питания

«Модель питания, в которой преобладают исключительно животные жиры, непосредственно влияет на развитие рака простаты. Так, например, высокое содержание насыщенных кислот омега-6 в молочных продуктах, сливочном масле и красном мясе при их частом потреблении может негативно повлиять на состояние и функции железы», - отметил Сысоев в комментарии « Газете.Ru ».

«Удивительно, но факт: употребление блюд с томатами как минимум 3–4 раза в неделю помогает мужчинам поддерживать здоровье простаты и хорошо себя чувствовать», - заявил Александр Сысоев.

Врач Сысоев сообщил: пищевые привычки представителей сильного пола оказывают серьезное влияние на их подверженность болезням предстательной железы, включая аденому и рак. В частности, предупредил специалист, мужчины, тяготеющие к употреблению мяса и молочных продуктов, рискуют с возрастом услышать неблагополучный диагноз. Мясо-молочный рацион медик назвал одним из главных «виновников» того, что среди мужчин, живущих в США, развитых европейских странах и в России, распространяется рак предстательной железы.В свою очередь, добавил он, овощи, соевые продукты и рыба, присутствующие в рационе мужчин, благотворно влияют на здоровье простаты. Особенно полезны томаты, прошедшие термическую обработку: в таком виде они становятся очень богатым источником антиоксиданта ликопина, помогающего сберечь здоровье мочеполовой системы в мужском организме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может отразиться на мужском здоровье сидячая работа

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