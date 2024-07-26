Врач Сысоев: подверженность мужчин раку простаты во многом зависит от их питания

1 189 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/man-chopping-vegetables-kitchen_9597781.htm#query=man%20preparing%20food&position=22&from_view=search&track=ais&uuid=eb47f0f1-6e3f-4334-8fbb-0775bafd55f5
мужчина режет овощи

Врач-онкоуролог Александр Сысоев рассказал о влиянии рациона питания на состояние предстательной железы у мужчин.

Врач Сысоев сообщил: пищевые привычки представителей сильного пола оказывают серьезное влияние на их подверженность болезням предстательной железы, включая аденому и рак. В частности, предупредил специалист, мужчины, тяготеющие к употреблению мяса и молочных продуктов, рискуют с возрастом услышать неблагополучный диагноз. Мясо-молочный рацион медик назвал одним из главных «виновников» того, что среди мужчин, живущих в США, развитых европейских странах и в России, распространяется рак предстательной железы.

«Модель питания, в которой преобладают исключительно животные жиры, непосредственно влияет на развитие рака простаты. Так, например, высокое содержание насыщенных кислот омега-6 в молочных продуктах, сливочном масле и красном мясе при их частом потреблении может негативно повлиять на состояние и функции железы», - отметил Сысоев в комментарии «Газете.Ru».

В свою очередь, добавил он, овощи, соевые продукты и рыба, присутствующие в рационе мужчин, благотворно влияют на здоровье простаты. Особенно полезны томаты, прошедшие термическую обработку: в таком виде они становятся очень богатым источником антиоксиданта ликопина, помогающего сберечь здоровье мочеполовой системы в мужском организме.

«Удивительно, но факт: употребление блюд с томатами как минимум 3–4 раза в неделю помогает мужчинам поддерживать здоровье простаты и хорошо себя чувствовать», - заявил Александр Сысоев.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может отразиться на мужском здоровье сидячая работа.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Сысоев
Александр Сысоев
ЗОЖ
врач онкоуролог, андролог, уролог
Читать MedikForum.ru в
Рак простаты: тип питания связан с развитием растущей опухоли
Ученые установили генетический риск рака предстательной железы
Онколог рассказал, какие мужчины склонны к раку простаты
Теги : рак предстательной железы, мужское здоровье, Александр Сысоев
Врач Коробкина назвала колбасу среди продуктов, продлевающих женскую молодость
Врач Сысоев: подверженность мужчин раку простаты во многом зависит от их питания
«Человек может не знать»: врач Шархун напомнила о скрытых формах гепатита