ОСН: признаки передозировки кофеином можно спутать с сердечным приступом
Под влиянием высокой дозы кофеина, попавшего в организм, могут возникать боли в грудной клетке.
Чувствительность человеческого организма к кофеину и реакции на него обуславливаются индивидуальными особенностями – некоторые люди могут ощущать недомогание даже если выпивают немного кофе. Неблагополучные признаки, которые возникают при передозировке кофеином, можно спутать с сердечным приступом, об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
«Кофеин, содержащийся в кофейных напитках, является довольно сильным стимулятором. Он способствует выработке адреналина, что ускоряет сердечный ритм и повышает частоту пульса», - проинформировала ОСН.
Помимо учащенного (или нерегулярного) сердцебиения, на передозировку кофеином указывают следующие симптомы:
- Затрудненное дыхание;
- Боли в грудной клетке;
- Тошнота;
- Судороги;
- Повышенная тревожность;
- Головокружение;
- Слабость.
Что делать, если произошла передозировке кофеином. Следует выпить по возможности больше чистой воды и устроить легкую тренировку – это ускоряет метаболизм, помогая вывести из организма излишки кофеина. Если возникают головокружение и слабость, нужно прилечь. Также можно съесть продукты, богатые калием и магнием (например, бананы), которые ускоряют выведение из организма кофеина.
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