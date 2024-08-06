ОСН: признаки передозировки кофеином можно спутать с сердечным приступом

«Кофеин, содержащийся в кофейных напитках, является довольно сильным стимулятором. Он способствует выработке адреналина, что ускоряет сердечный ритм и повышает частоту пульса», - проинформировала ОСН

Затрудненное дыхание;

Боли в грудной клетке;

Тошнота;

Судороги;

Повышенная тревожность;

Головокружение;

Слабость.

Чувствительность человеческого организма к кофеину и реакции на него обуславливаются индивидуальными особенностями – некоторые люди могут ощущать недомогание даже если выпивают немного кофе. Неблагополучные признаки, которые возникают при передозировке кофеином, можно спутать с сердечным приступом, об этом сообщила Общественная Служба Новостей.Помимо учащенного (или нерегулярного) сердцебиения, на передозировку кофеином указывают следующие симптомы:Эксперты службы констатируют, что столкнуться с такими симптомами можно, если выпить больше четырех чашек кофе (больше 400 мг кофе в день). Медики подчеркивают, что особенно аккуратными при употреблении кофе должны быть люди, склонные к проблеме недержания мочи, психоэмоциональным расстройствам, скачкам артериального давления.Следует выпить по возможности больше чистой воды и устроить легкую тренировку – это ускоряет метаболизм, помогая вывести из организма излишки кофеина. Если возникают головокружение и слабость, нужно прилечь. Также можно съесть продукты, богатые калием и магнием (например, бананы), которые ускоряют выведение из организма кофеина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие критерии указывают на наличие алкогольной зависимости.

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