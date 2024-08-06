Диетолог Ефимова рассказала, как есть шоколад без риска набрать лишний вес

«Полифенолы шоколада положительно влияют на организм. Они хорошо сказываются на состоянии микробиома и иммунитета, снижают сердечно-сосудистые риски, улучшают состояние при нарушении толерантности к глюкозе, уменьшают показатели стресса. Выбирайте качественный темный шоколад с высоким процентом какао или готовьте шоколадные десерты сами, используя качественное какао и контролируя количество сахара», - врач-диетолог поделилась этой рекомендацией с « АиФ ».

Диетолог Ефимова сообщила, что качественный шоколад является полезным лакомством при условии, что он употребляется в умеренном количестве. Специалист отметила, что этот продукт отличается высокой калорийностью, и посоветовала при его употреблении придерживаться некоторых правил.Диетолог Ефимова дала и другие советы, рассказывая, как есть шоколад без риска набрать лишний вес. По словам эксперта, не нужно держать дома запасы сластей. Если сильно хочется шоколада, можно купить его в небольшом количестве и лучше всего такой, в котором не содержится сахара. Кроме того, полезно есть фрукты, они помогают уменьшать острую тягу ко всему сладкому.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление на завтрак яичницы с беконом или колбасой является очень вредной для здоровья привычкой

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.