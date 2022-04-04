Врач Слатецкая оценила реальную помощь витамина С как борца с простудой

«Современные исследования показывают, что витамин C бесполезен для профилактики простуды», - заметила Анна Слатецкая.

«Поэтому принимать витамин C нужно не до простуды, а во время нее. Лечебная доза составляет 1-2 грамма в день», - поделилась врач.