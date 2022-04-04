Врач Слатецкая оценила реальную помощь витамина С как борца с простудой
Использовать витамин С в надежде, что это поможет не заболеть простудой, – ошибка: как средство профилактики он не работает, поясняет врач.
Витамин С известен как антиоксидант и вещество, которому приписывают многие полезные для здоровья свойства. По этой причине на бытовом уровне «аскорбинку» часто воспринимают как «лекарство от простуды» – востребованность в витамине С возрастает в те сезоны, когда бушуют простуда и другие респираторные инфекции.
Насколько же это оправданно?
Врач Анна Слатецкая напомнила в интервью, что необдуманный прием витаминов, не назначенный специалистом, может повышать риск проблем со здоровьем, – и витамин С в этом ряду не исключение. В частности, его передозировка чревата развитием камней в почках, аллергических реакций, пищеварительных нарушений.
Также врач оценила реальную помощь витамина С как борца с простудой. Медик предупреждает, что его прием не обеспечивает защиты от инфекции, как того от него ожидают.
«Современные исследования показывают, что витамин C бесполезен для профилактики простуды», - заметила Анна Слатецкая.
В то же время, уточнила эксперт, в процессе лечения простудной инфекции использование витамина способствует облегчению симптомов, помогает сократить период плохого самочувствия.
«Поэтому принимать витамин C нужно не до простуды, а во время нее. Лечебная доза составляет 1-2 грамма в день», - поделилась врач.
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Анна Слатецкая
Здоровье
врач-педиатр Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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