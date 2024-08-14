Не нужно отказываться: для устранения жира на животе можно есть бананы – какие лучше выбрать

«Вместе с правильным пищеварением и нормальным функционированием кишечника уходят проблемы со стулом и снижается вес», - подчеркнул эксперт.

Сладкие бананы многие люди боятся есть из опасений набрать лишний вес. Но на самом деле от этих фруктов отказываться не нужно, об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на заключение доктора Карана Радж из Университета Сандерленда. Ученый утверждает бананы можно есть даже для устранения жира на животе – нужно лишь их правильно выбрать. Эксперт порекомендовал употреблять немного недозревшие бананы с зеленоватой кожурой.Доктор Каран Радж констатировал, что в таких бананах меньше калорий, чем в желтых, но главное – они содержат резистентный крахмал. Он представляет собой отдельную форму углеводов, которые при попадании в кишечник действуют подобное клетчатке, помогая ему лучше работать и стимулируя рост полезной микрофлоры.Исследователь добавил, что чем более зеленым является банан, тем ниже оказывается его гликемический индекс (ГИ). Такие плоды не вызывают резких колебаний уровня сахара в крови – более того, они полезны для его нормализации и могут употребляться даже диабетиками.Что важно знать; зеленоватые бананы содержат много клетчатки, могут вызывать вздутие. Переедать их опасно, можно заполучить боли в животе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как лучше употреблять мед

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