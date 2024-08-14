«Нельзя считать заменой сахара»: врач Соломатина поделилась особенностями употребления меда

«Нельзя считать его лучшей заменой сахара. Мед тоже достаточно калориен и повышает уровень глюкозы в крови. Плюс не надо забывать, что это еще и аллергенный продукт», – напомнила медик в беседе с « Москвой 24 ».

«Лучший вариант сочетания меда – это любые цельнозерновые продукты (хлеб, каши). Также можно добавлять его в творог или есть с печеным яблоком: они будут сдерживать резкий подъем уровня сахара в крови», - посоветовала диетолог.

Врач Соломатина считает, что есть мед нужно осторожно, это небезопасный продукт при имеющемся диабете, инсулинорезистентности или лишнем весе. Диетолог отметила, что употреблять мед ежедневно могут только здоровые и физически активные люди, причем в количестве не больше двух столовых ложек.Елена Соломатина поделилась особенностями употребления меда. По её слова употреблять лакомство предпочтительно отдельно либо с чаем, строго не горячим, поскольку при нагреве мед выделяет нежелательные вещества. Если мед съедается натощак, то примерно через 20 затем нужно обязательно чем-то перекусить, чтобы не навредить поджелудочной железе.Не следует есть мед с белым хлебом – такое сочетание становится слишком существенной углеводной нагрузкой на организм, способствует резким скачкам глюкозы в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в рационе питания должны присутствовать субпродукты

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