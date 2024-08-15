«Брокколи, чеснок и куркума»: онколог Карасев назвал состав напитка для уничтожения раковых клеток

«Коктейль из брюссельской капусты, брокколи, чеснока, лука-шалота и куркумы оказывает мощное воздействие на раковые клетки и помогает организму бороться с онкологией. Дополняют состав черный перец, клюква, черника, грейпфрут и зеленый чай», - сообщил медик в Telegram-канале.

Онколог Карасев назвал состав напитка, употребление которого помогает не допустить появления рака – в частности, такое питье способствует профилактике злокачественных опухолей в желудочно-кишечном тракте.Карасев добавил, что такой напиток при отсутствии противопоказаний к его ингредиентам можно употреблять ежедневно. По словам онколога, противораковое действие коктейля обеспечивается совместным действием продуктов, используемых для его приготовления.Специалист обратил внимание на то, что напиток из перечисленных выше компонентов активизирует процесс апоптоза, при котором раковые клетки самоуничтожаются, а также способствует очищению от них организма. Кроме того, благодаря содержащимся в нем антиоксидантам он обеспечивает мощную поддержку иммунной системе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди могут ощущать ухудшение самочувствия после употребления мяса

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