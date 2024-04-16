Врач Гинзбург: недостаток белка в питании пожилых людей ведет к ухудшению иммунитета

«От белка зависит иммунитет. Он нуждается в притоке белковой пищи. Также белок нужен для размножения клеток крови», – сказал Михаил Гинзбург.

«Есть данные, показывающие, что злоупотребление животным белком во вторую половину жизни ускоряет процессы старения», – предупредил эксперт.

«Допускается рыба, где-то три-четыре порциями в неделю, особенно если она жирная морская. Птицу тоже можно две-три порции в неделю», – уточнил специалист.

В питании пожилых людей обязательно должен присутствовать белок – его нехватка негативно отражается на состоянии их организма и здоровья. На проблему недостатка белка в питании пожилых людей обратил внимание известный российский врач-диетолог Михаил Гинзбург.В разговоре с « Москвой 24 » он сообщил, что хроническое недоедание белка является одним из факторов развития саркопении – потери мышечной массы. Гинзбург констатировал, что саркопения является опасным возрастным осложнением, ускоряющим возрастное дряхление и наступление смерти.Кроме того, недостаток белка в питании пожилых людей ведет к ухудшению иммунитетаВрач обратил внимание на то, что в пожилом возрасте белок необходимо получать не только из животной, но и растительной пищи. Более того, именно растительные источники белка должны превалировать в питании пожилых.Медик посоветовал включать в рацион такие источники растительного белка как разнообразные бобовые культуры. По словам Гинзбурга, пожилым людям следует ежедневно съедать порцию каких-нибудь бобовых.Также белок можно получать из круп.Что касается мяса, в неделю можно ограничиться одной-двумя порциями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в какое время гипертоникам лучше принимать лекарства от давления : утром или вечером.

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