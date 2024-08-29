Кардиолог Бокерия: привычка завтракать продлевает жизнь – что полезно есть по утрам

«У тех, кто отличается крепким здоровьем, есть одна особенность – такие люди не отказываются от первого приема пищи утром. Как показывает статистика, те, кто завтракает, живут дольше и меньше болеют», - рассказала медик в своем Telegram-канале.

Кардиолог Бокерия сообщила: привычка завтракать продлевает людям жизнь. С ней, по словам врача, ассоциируется хорошее здоровье и более существенная продолжительность жизни.Рассуждая о том, что полезно ест по утрам, Бокерия уточнила: первый за день прием пищи должен включать белковую пищу, которую можно дополнить щедрой порцией растительных продуктов – зелени, овощей, грибов.Худшим выбором для завтрака врач считает обработанные продукты. Например, уточнила специалист, такой вариант первого приема пищи как бутерброды с колбасой или сосиски из магазина она не рекомендует никому. С употреблением подобных продуктов (особенно на регулярной основе) связаны риски развития опасных патологий, включая деменцию, колоректальный рак, болезни сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты, употребляемые на завтрак, могут погубить человеку поджелудочную железу.

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