Кардиолог Бокерия: привычка завтракать продлевает жизнь – что полезно есть по утрам

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яйцо

Врач-кардиолог Ольга Бокерия: люди, которые регулярно завтракают, отличаются более крепким здоровьем.

Кардиолог Бокерия сообщила: привычка завтракать продлевает людям жизнь. С ней, по словам врача, ассоциируется хорошее здоровье и более существенная продолжительность жизни.

«У тех, кто отличается крепким здоровьем, есть одна особенность – такие люди не отказываются от первого приема пищи утром. Как показывает статистика, те, кто завтракает, живут дольше и меньше болеют», - рассказала медик в своем Telegram-канале.

Рассуждая о том, что полезно ест по утрам, Бокерия уточнила: первый за день прием пищи должен включать белковую пищу, которую можно дополнить щедрой порцией растительных продуктов – зелени, овощей, грибов.

Худшим выбором для завтрака врач считает обработанные продукты. Например, уточнила специалист, такой вариант первого приема пищи как бутерброды с колбасой или сосиски из магазина она не рекомендует никому. С употреблением подобных продуктов (особенно на регулярной основе) связаны риски развития опасных патологий, включая деменцию, колоректальный рак, болезни сердца.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты, употребляемые на завтрак, могут погубить человеку поджелудочную железу.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Бокерия
Ольга Бокерия
ЗОЖ
кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
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Теги : завтраки, продление жизни, Ольга Бокерия