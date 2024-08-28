Врач Лебедева: каши и другие углеводные продукты на завтрак губят поджелудочную железу

«Утро – время контринсулярных гормонов, которые повышают уровень глюкозы. Когда мы добавляем на завтрак углеводы (каши на молоке, хлеб, много фруктов), то мы дополнительно поднимаем уровень глюкозы, вынуждаем поджелудочную железу вырабатывать еще больше инсулина. В итоге поджелудочная железа дает инсулина больше, чем необходимо», - объяснила медик в своем Telegram-канале.

Врач Лебедева поделилась профессиональным мнением о том, из каких продуктов должен состоять завтрак. Медик констатировала, что первый прием пищи не должен содержать много углеводов. Молочные каши, выпечка и другие углеводные продукты на завтрак, употребляемые изо дня в день, губят поджелудочную железу, заставляя её работать на износ, производя большое количество инсулина, предупредила специалист.Лебедева отметила, что после углеводного завтрака, провоцирующего резкие колебания уровня глюкозы в крови, довольно быстро возникает ощущение голода, побуждающего снова искать еду, что повышает вероятность появления лишнего веса.Оптимальными являются низкоуглеводные завтраки, подчеркнула эксперт. Что при этом можно съесть? Лебедева перечислила: для завтрака, который не будет провоцировать опасных изменений уровня глюкозы, подходят яйца, рыба или постное мясо, творог без добавления сахара, овощи, зелень.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в повседневном рационе питания обязательно должны присутствовать ферментированные продукты

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