Может быть противопоказана: эксперт Быстров напомнил, что морковь содержит сахар

«Морковь содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и снижают риск хронических заболеваний. Также содержит много клетчатки, что способствует здоровому пищеварению, и имеет низкую калорийность», - поделился специалист.

«Несмотря на низкий гликемический индекс, морковь содержит сахар», - напомнил Быстров.

Эксперт Быстров рассказал РИА Новости о свойствах моркови. По словам специалиста, этот скромный недорогой корнеплод обладает многими достоинствами. В частности, является одним из самых доступных источников антиоксидантов, препятствующих быстрому старению организма и заболеваниям, ассоциированным с воспалением.Другим плюсом моркови является ее насыщенность важным для иммунной системы витамином A, а также калием - микроэлементом, необходимым для хорошей работы сердечно-сосудистой системы.В то же время морковь может быть противопоказана для употребления. Например, насыщенность калием делает этот овощ запретным для людей с больными почками. Кроме того, морковь может не подходить для питания при имеющихся проблемах с высоким содержанием глюкозы в крови.Эксперт подчеркнул, что даже здоровым людям следует контролировать порции блюд из моркови. Особенно это касается овоща в вареном виде. После варки гликемический индекс морковки резко возрастает.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сливочное масло может быть вполне полезным для похудения

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