Диетолог Белева: сливочное масло может быть полезным для похудения

«При усвоении сливочного масла кишечные бактерии производят бутират, способствующий улучшению здоровья кишечника и регуляции метаболизма. По некоторым исследованиям, это также способствует уменьшению воспаления в организме и улучшению инсулиновой чувствительности», - добавила Белева.

Людям, которые стремятся к похудению, совсем не обязательно исключать из своего рациона сливочное масло – будучи натуральным и качественным, оно, наоборот, может помочь достичь намеченной цели. Об этом врач- диетолог Белева рассказала ufacitynews.ru.Медик констатировала, что в составе такого масла присутствуют насыщенные жирные кислоты средней цепи, благодаря которым в организме активизируется метаболизм и в связи с этим увеличивается расход энергии – то есть, интенсивнее расходуются на физическую деятельность запасы жира.Кроме того, его употребление препятствует развитию инсулинорезистентности, из-за которой в организме быстро накапливается жир.Вдобавок продукт является источником омега-3 и омега-6 жирных кислот, важных для поддержания здорового веса, профилактики воспаления и улучшения сердечно-сосудистого здоровья.В то же время диетолог подчеркнула, что для похудения необходимо придерживаться сбалансированного питания, помнить о калорийности продуктов и регулярно практиковать физические нагрузки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сало часто ошибочно причисляется к вредным продуктам.

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