Эндокринолог Янг: субпродукты входят в число лучших продуктов для борьбы с анемией

Анемия представляет собой состояние, которому свойствен слишком низкий уровень эритроцитов или низкий гемоглобин, в результате чего органы и ткани не получают достаточного количества кислорода. Эндокринолог Янг рассказала в своем Telegram-канале о продуктах для борьбы с этим состоянием.Специалист отметила, что субпродукты входят в число лучших продуктов для борьбы с анемией. В том числе Янг посоветовала употреблять свиную и говяжью печень, говяжий язык.Кроме того, для предотвращения этого состояния полезно есть крольчатину, индейку, телятину, говядину – все эти продукты насыщены белком, необходимым для синтеза ферритина – белка, который отражает уровень запасов железа в организме и является маркером железодефицитных состояний. Именно с нехваткой железа чаще всего ассоциируется развитие анемии. Для того, чтобы железо эффективнее проникало в клетки организма, следует включать в рацион богатую негемовым железом темную листовую зелень, а также капусту разных видов, поделилась Екатерина Янг. Капустные богаты антиоксидантами и витамином С – элементами, которые улучшают усвоение железа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что субпродукты содержат больше полезных соединений , чем мясо.

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