Испанские медики назвали лучшие продукты для борьбы с анемией и усталостью
Специалисты из Испанского общество внутренних болезней рекомендуют употреблять в пищу при анемии овсянку, чечевицу, сушеный инжир, киви и другие продукты. Об этом сообщает издание La Gaceta.
Анемия проявляется в виде неприятных и усложняющих жизнь симптомов, таких как усталость, одышка, снижение работоспособности, ухудшение в состоянии кожи, волос и ногтей.
«Это лишь некоторые из эффектов, вызываемых анемией, очень распространенной сегодня среди разных поколений. Анемия - это состояние, при котором в крови количество эритроцитов или гемоглобина ниже нормального уровня», - напомнили эксперты Испанского общество внутренних болезней, выступившие в Национальном институте сердца, легких и крови в США.
В рационе тех людей, которые страдают анемией, а также тех, кто хочет избежать потери сил и энергии, должны присутствовать определенные продукты, считают испанские медики. По их словам, эти продукты помогают поддерживать в организме нужную концентрацию железа, ответственного за синтез гемоглобина – белка, который обеспечивает транспортировку кислорода с кровью к тканям.
Овсянка. 100 граммов овсянки дают до 4,7 мг железа, что превосходит содержание железа в мясе (3 мг). Чашка овсянки на завтрак может покрыть до 60% суточной потребности организма в железе.
Сушеный инжир. Пять штук могут обеспечить 10% дневной нормы железа.
Киви. Киви испанские медики рекомендуют есть из-за высокого содержания витамина С: 98 мг на 100 граммов. Этот витамин способствует усвоению железа.
Чечевица. Ее употребление обеспечивает организм питательными веществами, такими как фолаты и медь. Для организма они хорошие союзники, делающие усвоение железа из пищи более полноценным.
Пивные дрожжи. Помимо железа, пивные дрожжи содержат много белка, а также все витамины группы В.
Мисо. Традиционная для японской кухни паста из соевых бобов также включает в себя злаки (рис, ячмень, пшеница) и а морскую соль. Одним из преимуществ мисо является еего высокая концентрация железа: 7,1 мг железа на 100 граммов. Отметим, что мужчинам рекомендуется употреблять в день до 10-12 мг железа, а женщинам – до 10-30 мг.
Фисташки. Они заслуженно входят в список лучших продуктов против анемии: в 100 граммах фисташек содержится 6,78 мг железа и 1,2 мг меди, которая способствует его лучшему усвоению.
Красная свекла. По словам медиков, железо в свекле (1,8 мг на 100 граммов) дополняется очень существенной концентрацией витамина С (30 мг / 100 г), что делает этот продукт эффективным барьером против слабости, вызванной потерей эритроцитов в крови.
Продукты с витамином В12 и фолиевой кислотой. Зачастую хорошее кровообращение зависит не от уровня железа, а от содержания фолиевой кислоты и витамина B12, которые также называют кроветворными витаминами. В12 поддерживает процесс деления эритроцитов, необходимый для циркуляции кислорода в организме. Постоянная циркуляция кислорода обеспечивает функционирование всех критических процессов в организме.
- Продукты с витамином B12: яйца, сыр и молочные продукты, морепродукты, индейка, говяжья печень и другие субпродукты.
- Продукты с фолиевой кислотой: нут, чечевица и горох, говяжья печень, брокколи, ростки фасоли.
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