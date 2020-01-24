Испанские медики назвали лучшие продукты для борьбы с анемией и усталостью

«Это лишь некоторые из эффектов, вызываемых анемией, очень распространенной сегодня среди разных поколений. Анемия - это состояние, при котором в крови количество эритроцитов или гемоглобина ниже нормального уровня», - напомнили эксперты Испанского общество внутренних болезней, выступившие в Национальном институте сердца, легких и крови в США.

Продукты с витамином B12: яйца, сыр и молочные продукты, морепродукты, индейка, говяжья печень и другие субпродукты.

Продукты с фолиевой кислотой: нут, чечевица и горох, говяжья печень, брокколи, ростки фасоли.