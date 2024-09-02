«Приводят к риску онкозаболеваний»: сомнолог Калинкин рассказал об опасных нарушениях сна

«Сегодня появляется все больше данных, которые говорят, что есть связь между отдельными видами нарушения сна и риском развития онкозаболеваний. Это связано с выработкой мелатонина. Его дефицит может быть фактором риска для развития различных видов онкологии», - поделился эксперт в программе доктора Мясникова.

«Многие нарушения сна — и апноэ, и хроническая бессонница — приводят к риску и увеличению числа онкозаболеваний», - отметил Калинкин.

Засыпание и пробуждение должно происходить в одно время вечером и в одно время утром;

Кровать должна использоваться строго до сна;

Перед сном не следует пользоваться телевизором или гаджетами;

В позднее время не следует употреблять кофеин;

Нужно отказаться от курения;

Нужно учиться расслабляться и выбрасывать из головы на ночь тревожащие мысли.

Сомнолог Калинкин проинформировал о том, что многие ученые сегодня поддерживают версию, согласно которой недостаточный или некачественный ночной сон становится провокатором развития опасных заболеваний, включая онкологические.Александр Калинкин рассказал об опасных нарушениях сна – к таковым, например, относится апноэ. Эксперт пояснил, что в его случае организм подвергается гипоксии (нехватке кислорода), из-за чего снижается его иммунитет. Именно в связи с этим и повышается вероятность возникновения онкозаболеваний. Также такая вероятность возрастает при других нарушениях сна, ослабляющих защитные ресусры организма.Сомнолог обратил внимание на то, что люди сильно рискуют здоровьем, когда из-за тех или иных нарушений сна начинают самостоятельно, без консультации с врачом, принимать разные препараты. Эксперт, подчеркнул, что большинство снотворных препаратов дают лишь временный эффект, так как спустя время чувствительность рецепторов к их веществам притупляется. При этом они способны вызывать зависимость и дают побочные эффекты – например, многие из них вызывают дыхательные нарушения. У людей с апноэ бесконтрольное использование подобных средств может привести к самым тяжелым последствиям.Сомнолог поделился повседневными правилами хорошего сна:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как решить проблему ночных пробуждений с дальнейшей невозможностью уснуть.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.