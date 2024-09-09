«Могут повышать уровень сахара»: нутрициолог Тиханычева предупредила о вреде яблок

«Яблони часто подвергаются обработке пестицидами, и остаточное количество вредных веществ может попадать в организм», - отметила эксперт в комментарии порталу «Страсти».

«Хотя фруктоза яблок натуральна и не так вредна, как промышленно добавленная, при избыточном потреблении она может вызвать проблемы с пищеварением и повысить уровень сахара в крови», - предупредила нутрициолог.

Нутрициолог Тиханычева предупредила о возможно вреде яблок для организма. В частности, такой вред может обуславливаться присутствующими в них химикатами.Жанна Тиханычева, подчеркнула, что яблоки всегда нужно тщательно мыть или очищать перед употреблением. В идеале есть следует фрукты органического происхождения или выращенные самостоятельно.Другой негативный аспект, связанный с употреблением яблок, заключается в высоком содержании фруктозы.Тиханычева добавила, что употреблять яблоки необходимо с осторожностью людям, предрасположенным к полноте и ожирению, метаболическим нарушениям, диабету – сладкие плоды им обычно бывают противопоказаны. В целом при таких проблемах со здоровьем присутствие фруктов в рационе правильнее всего оговаривать с врачом.Еще нутрициолог обратила внимание на то, что яблоки могут содержать определенные белки, способные вызывать аллергические реакции, включая зуд, кожные высыпания и отеки. Вдобавок эти фрукты насыщены клетчаткой, и её усвоение нередко становится слишком сложной задачей для пищеварительного тракта, провоцируя вздутие, метеоризм и боли в животе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям не следует употреблять помидоры

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