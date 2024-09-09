«Задерживают выведение мочевой кислоты»: врач Волкова объяснила, когда не нужно есть помидоры

«Помидоры задерживают выведение мочевой кислоты. А подагра – это как раз заболевание, которое связано с избыточным накоплением мочевой кислоты в организме. Оно приводит к образованию кристаллов мочевой кислоты в суставах и почках», - предупредила Галина Волкова.

Врач Волкова объяснила в комментарии для РИА Новости, что помидоры не нужно есть людям с подагрой. Такое противопоказание обусловлено способностью этих овощей задерживать выведение из организма мочевой кислоты.Также, добавила медик, помидоры не нужно есть людям с болезнями желудочно-кишечного тракта (особенно в стадии обострения). В составе томатов присутствуют лимонная и яблочная кислоты, которые при попадании в нездоровый желудок провоцируют изжогу и боль. Вдобавок они активизируют моторику ЖКТ, что может усиливать патологические процессы в нем и усугублять плохое самочувствие человека, способствовать более интенсивному проявлению негативных симптомов.Ранее нутрициолог Анастасия Дубицкая рассказывала о том, что помидоры могут особенно негативно влиять на организм пожилых людей, у которых их употребление значительно ухудшает усвоение питательных веществ пищеварительным трактом. Последствием частого употребления этих овощей может стать развитие синдрома раздраженного кишечника, болезни Крона, колик, синдрома хронической усталости, артритов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильно выбранные и приготовленные баклажаны могут стать причиной отравления

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