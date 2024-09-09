Половинка в день для профилактики заражения: врач Умнов оценил способность лука бороться с ОРВИ

«В луке содержится множество витаминов (А, С, РР, В1,2,9, Е), улучшающих работу органов и мобилизацию иммунной системы. Он способен нейтрализовать некоторое количество вирусов и бактерий в тканях», - об этом Александр Умнов сообщил Life.ru.

Лук часто называют «бабушкиным средством» для лечения простуды и гриппа, но помогает ли в действительности этот пряный овощ излечиваться от самых распространенных сезонных инфекций? Реальную способность лука бороться с ОРВИ оценил врач Умнов, который заявил, что определенная польза от его употребления действительно имеется. По его словам, лук обладает иммуностимулирующим действием.Медик отметил, что лук не является лекарством и только лишь с помощь его приема инфекции не победить – его кислотности недостаточно для борьбы с патогенами в одиночку. Правильнее считать продукт помощником в деле профилактики и лечения легких ОРВИ, подчеркнул врач.Умнов добавил, что половинка луковицы в день делает более существенной профилактику заражения респираторными инфекциями, а целая луковица, съедаемая заболевшим человеком, повышает его шансы на быстрое выздоровление.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить организму употребление яблок.

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