Врач Умнов рассказал о пользе разных видов холодца
Врач-хирург Александр Умнов: холодец дает организму витамины, микроэлементы, коллаген.
Врач Умнов поделился мнением о том, почему организму может быть полезен холодец. Специалист отметил, что этот продукт является источником важных для поддержания работы мозга и неврологического здоровья в целом витаминов комплекса В.
«В холодце скрыто очень много витаминов (B12 и B3) и микроэлементов (железо, фосфор, натрий). От того, какое мясо применяют в изготовлении, увеличивается поступление того или иного вещества», - заявил медик «Лайфу».
Кроме того, холодец богат коллагеном – веществом, помогающим коже оставаться упругой, волосам – плотными и гладкими, хрящевой ткани и связкам – прочными.
Врач Умнов рассказал о пользе разных видов холодца.
- Свиной: в нем много миоглобина и железа, защищающих от развития анемии и проблем с щитовидкойй;
- Говяжий: улучшает выработку замедляющего старение витамина А;
- Куриный или из индейки: помогает восстанавливаться нервным волокнам;
- Рыбный: способствует стабилизации артериального давления.
- При подагре: в холодце содержится много пуринов – веществ, способствуют кристаллизации солей мочевой кислоты и обострению суставных воспалений;
- При камнях в почках и мочевом пузыре: мочекаменная болезнь также способна усугубляться под влиянием большого количества пуринов;
- При панкреатите: насыщенный белком и жиром холодец увеличивает нагрузку на органы пищеварения, от чего страдает слабая поджелудочная.
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Александр Умнов
ЗОЖ
хирург
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