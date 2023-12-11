«В холодце скрыто очень много витаминов (B12 и B3) и микроэлементов (железо, фосфор, натрий). От того, какое мясо применяют в изготовлении, увеличивается поступление того или иного вещества», - заявил медик «Лайфу»

Свиной: в нем много миоглобина и железа, защищающих от развития анемии и проблем с щитовидкойй;

Говяжий: улучшает выработку замедляющего старение витамина А;

Куриный или из индейки: помогает восстанавливаться нервным волокнам;

Рыбный: способствует стабилизации артериального давления.

При подагре: в холодце содержится много пуринов – веществ, способствуют кристаллизации солей мочевой кислоты и обострению суставных воспалений;

При камнях в почках и мочевом пузыре: мочекаменная болезнь также способна усугубляться под влиянием большого количества пуринов;

При панкреатите: насыщенный белком и жиром холодец увеличивает нагрузку на органы пищеварения, от чего страдает слабая поджелудочная.

Врач Умнов поделился мнением о том, почему организму может быть полезен холодец. Специалист отметил, что этот продукт является источником важных для поддержания работы мозга и неврологического здоровья в целом витаминов комплекса В.Кроме того, холодец богат коллагеном – веществом, помогающим коже оставаться упругой, волосам – плотными и гладкими, хрящевой ткани и связкам – прочными.Врач Умнов рассказал о пользе разных видов холодца.При имеющихся сердечнососудистых патологиях употребление холодца следует обсуждать с лечащим врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, из-за каких продуктов можно заполучить воспаление в кишечном тракте.

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