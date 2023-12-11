Врач Умнов рассказал о пользе разных видов холодца

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холодец

Врач-хирург Александр Умнов: холодец дает организму витамины, микроэлементы, коллаген.

Врач Умнов поделился мнением о том, почему организму может быть полезен холодец. Специалист отметил, что этот продукт является источником важных для поддержания работы мозга и неврологического здоровья в целом витаминов комплекса В.

«В холодце скрыто очень много витаминов (B12 и B3) и микроэлементов (железо, фосфор, натрий). От того, какое мясо применяют в изготовлении, увеличивается поступление того или иного вещества», - заявил медик «Лайфу».

Кроме того, холодец богат коллагеном – веществом, помогающим коже оставаться упругой, волосам – плотными и гладкими, хрящевой ткани и связкам – прочными.

Врач Умнов рассказал о пользе разных видов холодца.
  • Свиной: в нем много миоглобина и железа, защищающих от развития анемии и проблем с щитовидкойй;
  • Говяжий: улучшает выработку замедляющего старение витамина А;
  • Куриный или из индейки: помогает восстанавливаться нервным волокнам;
  • Рыбный: способствует стабилизации артериального давления.
В каких случаях вреден холодец:
  • При подагре: в холодце содержится много пуринов – веществ, способствуют кристаллизации солей мочевой кислоты и обострению суставных воспалений;
  • При камнях в почках и мочевом пузыре: мочекаменная болезнь также способна усугубляться под влиянием большого количества пуринов;
  • При панкреатите: насыщенный белком и жиром холодец увеличивает нагрузку на органы пищеварения, от чего страдает слабая поджелудочная.
При имеющихся сердечнососудистых патологиях употребление холодца следует обсуждать с лечащим врачом.

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Александр Умнов
Александр Умнов
ЗОЖ
хирург
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Теги : польза холодца, полезные продукты, Александр Умнов
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