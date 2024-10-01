Повышает сахар в крови, но все же полезен: врач Мухина дала советы по употреблению винограда

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виноград

Врач-диетолог Марият Мухина: людям без диабета есть виноград умеренными порциями очень полезно.

Многие люди боятся есть виноград из-за его сладости и насыщенности глюкозой. Но врач Мухина констатировала, что при правильном употреблении он приносит организму много пользы и даже помогает продлевать жизнь.

Наиболее полезными являются не слишком сладкие на вкус сорта красного и черного винограда, подчеркнула эксперт.

«Красный виноград содержит большое количество ресвератрола, поэтому улучшает здоровье сосудов, кровообращение, поддерживает сердце и снижает холестерин. Черный, благодаря большому содержанию антоцианов, помогает в профилактике раковых заболеваний», - уточнила эксперт в комментарии «Москве 24».

Врач Мухина дала советы по употреблению винограда. Лакомство следует употреблять в количестве не более 200 граммов (примерно стакан ягод винограда) в день, избегая поедания на голодный желудок.

Медик отметила, что если виноградом не злоупотреблять, можно улучшить работу кишечника, добиться хорошей перистальтики, избежать запора. Но следует помнить, что виноград повышает сахар в крови, и людям с ожирением и диабетом лучше его не есть. При имеющихся проблемах с желудком возможность употреблять виноград следует обсуждать с лечащим врачом.

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Марият Мухина
Марият Мухина
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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