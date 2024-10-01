Диетолог Соломатина объяснила, может ли зефир считаться самой полезной сладостью

«Сомнительно называть зефир безвредным продуктом, потому что в нем есть сахар, патока. Людям, склонным к повышению уровня глюкозы, диабетикам и тем, у кого имеется лишний вес, употреблять зефир не рекомендуется, как и другие сладости», - констатировала эксперт в комментарии «Радио 1».

Зефир часто называют самой полезной сладостью, но диетолог Соломатина объяснила в интервью, почему такое заявление не совсем корректно. Специалист отметила, что в его составе содержатся вполне полезные загустители, такие как агар-агар, желатин и пектин. В человеческом организме они проявляют себя как клетчатка или сорбенты, очищающие его от потенциальных токсинов. Но все же зефир остается сладостью, то есть, достаточно рискованным угощением.Тем, у кого нет вышеназванных проблем, можно выбрать зефир, если сильно хочется сладкого. По сравнению с конфетами, тортами, пирожными такой десерт является менее опасным для фигуры из-за более низкой калорийности. Но все же даже зефир нужно есть в очень ограниченном количестве, подчеркнула диетолог.Соломатина уточнила, что употребление десертных изделий не является табу для здоровых людей, но любителям сладкого необходимо контролировать общую калорийность своего рациона в течение дня. Диетолог посоветовала готовить зефир, пастилу или мармелад самостоятельно в домашних условиях, не добавляя в них сахар или ненужные добавки – такое лакомство будет предпочтительнее любых покупных десертов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как есть виноград с пользой для здоровья

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.