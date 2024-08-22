Врач Агапкин: походы в баню предупреждают появление болезней нервной системы

«У людей, которые регулярно посещают баню, риск развития деменции и болезни Альцгеймера более чем на 60 процентов ниже, чем у тех, кто не делает этого», - проинформировал врач на съемках программы «О самом главном».

Врач Агапкин констатировал, что походы в баню предупреждают появление болезней нервной системы, включая, включая нейродегенеративные заболевания, ассоциированные со снижением когнитивных функций.Агапкин пояснил, что в условиях бани в организме происходит выделение белков, выполняющих роль защитников нервной системы. В частности, защищают мозг от появления отложений, которые повреждают его клетки, провоцируют их гибель и вместе с этим развитие болезни Альцгеймера. В этом плане, обратил внимание врач, баня омолаживающим образом влияет на головной мозг, а, значит, и на весь организм.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения , возникающие во время ночного сна, требуют обязательной проверки у врача.

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