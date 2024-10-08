Минимум соли, отказ от сладкого: врач Ишбаева ответила, каким должен быть рацион после 50 лет

«С возрастом в организме как мужчин, так и женщин снижаются обменные и энергозатратные процессы. С учетом этого питание должно быть сбалансированным, сниженным по калорийности, но в то же время содержать все необходимые питательные вещества, витамины и минералы, особенно кальций», - рассказала терапевт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При сидячей работе или постоянном передвижении на автомобиле – около 1600 килокалорий в день.

При физически активной работе или общей подвижности, занятиях спортом – около 1800 килокалорий.

При физически тяжелой работе или интенсивных тренировках (не меньше часа ежедневно) – около 2 000 килокалорий.

«Натрий — жизненно важный микроэлемент, но в привычном рационе его зачастую слишком много. Это перегружает почки, вызывает отеки и повышает артериальное давление. От сладкого лучше отказаться, поскольку с возрастом возрастает риск развития сахарного диабета и избыточного веса», - поделилась Ишбаева.

Врач Ишбаева констатировала: рацион питания людей после 50 лет должен определенным образом корректироваться.После 50 лет из-за естественного замедления обмена веществ для многих людей становится актуальной проблема появления лишнего веса. Врач ответила, какой должна быть калорийность рациона, чтобы не допустить избыточного жироотложения.Также специалистка посоветовала ограничивать потребление соли и отказываться от сладкого.Помимо этого людям после 50 лет медик порекомендовала ограничить употребление алкоголя. В ежедневном рационе, добавила эксперт, должны присутствовать овощные салаты и хотя бы один фрукт. Также важно, чтобы в питании присутствовали источники йода. Врач заявила: дефицит йода ведет к ослаблению памяти, ухудшению прочности стенки сосудов, проблемам с щитовидной железой, снижению иммунитета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как сильно может сократить жизнь употребление алкоголя.

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