Врач Казачкова: непроизвольному похудению летом радоваться не нужно

«Во время жары мы много потеем, много тратим воды. Если мы ничего не меняли, а вес начинает снижаться, то это означает только то, что идет процесс дегидратации, то есть потери воды. Радоваться тому, что мы ничего не делаем, рацион не меняем, физическую активность не ведем, а вес падает, не нужно», – поделилась врач с радио Sputnik

Врач Казачкова заявила в интервью, что непроизвольному похудению летом радоваться не нужно – оно обычно вызывается потерей жидкости в организме, что далеко не всегда идет ему на пользу.Казачкова предупредила, что похудение, которое происходит летом за счет потери воды, устойчивым не бывает – вес возвращается, когда становится прохладнее. Врач подчеркнула, что худеть необходимо только путем изменения рациона. В частности, следует отказаться от тяжелой, жирной и сладкой пищи и пить больше воды – летом следовать этом правилу особенно несложно.Специалист напомнила, что в организме, который теряет много жидкости, может возникать обезвоживание, ведущее к опасному из-за своих последствий сгущению крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно понять , что кровь становится слишком густой.

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