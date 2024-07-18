Врач Казачкова: непроизвольному похудению летом радоваться не нужно

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похудение

Врач Екатерина Казачкова объяснила потерю веса летом, которая происходит сама собой.

Врач Казачкова заявила в интервью, что непроизвольному похудению летом радоваться не нужно – оно обычно вызывается потерей жидкости в организме, что далеко не всегда идет ему на пользу.

«Во время жары мы много потеем, много тратим воды. Если мы ничего не меняли, а вес начинает снижаться, то это означает только то, что идет процесс дегидратации, то есть потери воды. Радоваться тому, что мы ничего не делаем, рацион не меняем, физическую активность не ведем, а вес падает, не нужно», – поделилась врач с радио Sputnik.

Казачкова предупредила, что похудение, которое происходит летом за счет потери воды, устойчивым не бывает – вес возвращается, когда становится прохладнее. Врач подчеркнула, что худеть необходимо только путем изменения рациона. В частности, следует отказаться от тяжелой, жирной и сладкой пищи и пить больше воды – летом следовать этом правилу особенно несложно.

Специалист напомнила, что в организме, который теряет много жидкости, может возникать обезвоживание, ведущее к опасному из-за своих последствий сгущению крови.

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Екатерина Казачкова
Екатерина Казачкова
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог
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Теги : похудение, советы врачей, Екатерина Казачкова
Врач Казачкова: непроизвольному похудению летом радоваться не нужно
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