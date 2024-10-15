Образование тромбов можно предотвратить: ученые назвали 6 продуктов для разжижения крови
Употребление некоторых продуктов является хорошей профилактикой густой крови, которая становится склонной к образованию тромбов.
Слишком густая кровь провоцирует проблемы с кровообращением, ведущие к возникновению атеросклероза, почечной, печеночной и сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта – патологий, сопряженных с риском преждевременной смерти. Нормальное кровообращение стратегических важных для жизни человека органов нарушается, главным образом, из-за тромбов, которые формируются из слипающихся частиц густой крови. Между тем опасные процессы сгущения крови и образования тромбов можно предотвратить, об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на данные греческого портала Pronews.gr.
Одной из эффективных мер для разжижения крови ученые считают правильное питание.
«Образование тромбов в значительной степени можно предотвратить, добавив в рацион продукты и напитки, разжижающие кровь».
Ученые назвали 6 продуктов для эффективного разжижения крови естественным образом:
- Чеснок;
- Имбирь;
- Куркума;
- Жирная рыба;
- Кайенский перец4
- Авокадо.
«Омега-3 способствуют снижению уровня триглицеридов, уменьшению воспаления. Это помогает предотвратить чрезмерное свертывание крови, уменьшая вероятность образования сгустков», - объясняют эксперты.
Кроме того, эффективными натуральными антикоагулянтами являются витамин Е и такое вещество как салицилат.
Также, напоминают врачи, для надлежащего разжижения крови важно употреблять достаточно чистой воды, избегать длительного нахождения в сидячем положении и в целом достаточно много двигаться, ходить пешком. Вдобавок специалисты призывают не курить.
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