Проверять холестерин и печень: врач Романенко рассказала о важных анализах после 50 лет

«Нужно каждый год сдавать общий анализ крови, проверять глюкозу и уровень хорошего и плохого холестерина, чтобы вовремя распознать развитие сахарного диабета и атеросклероза», - констатировала специалист.

Врач Романенко рассказала «Москве 24», какие анализы для проверки своего здоровья следует ежегодно сдавать людям после 50 лет. Медик отметила, что в этом возрасте важно проверяться на подверженность сосудистым патологиям и диабету.Татьяна Романенко добавила, что также после 50 лет важно в профилактическом порядке обследовать печень. Для этого нужно сдавать анализ крови на содержание печеночных ферментов АЛТ и АСТ. При этом, подчеркнула врач, вышеназванные анализы актуальны для тех, кто не имеет явных проблем со здоровьем. Если такие проблемы имеются, необходимые для сдачи анализы конкретизируются лечащим специалистом. В частности, пояснила Романенко, при имеющемся ожирении врач для выявления скрытых нарушений углеводного обмена может назначить анализ на гликированный гемоглобин, а при подозрении на гастроэнтерологические патологии – более расширенное обследование состояния печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки позволяют заподозрить, что у человека развивается «немая» пневмония

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.