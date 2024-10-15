Врач Коршун назвала свинину среди лучших видов мяса для снижения холестерина и сахара в крови

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польза свинины

Врач Елена Коршун рассказала о продуктах животного происхождения, эффективно снижающих уровень холестерина и сахара в крови.

Врач Коршун сообщила на съемках программы «О самом главном», что в употреблении мяса есть такой весомый плюс как снижение холестерина и сахара. Среди лучших видов мяса, способствующих этому, она назвала свинину (нежирную), говядину, индейку, курятину. Кроме того, снизить уровень холестерина и сахара в крови помогает разумное употребление яиц, рыбы, морепродуктов.

По словам Елены Коршун, объединяет данные продукты то, что они содержат в своем составе вещество таурин.

«Ряд исследований показывает, что таурин снижает уровень глюкозы, а также повышает чувствительность к инсулину», - обратила внимание врач.

Также, дополнила медик, известно о благоприятном влиянии таурина на печень – орган, ответственный за выработку холестерина. Эксперт подчеркнула, что благодаря воздействию этого вещества в печени активизируется кровоток и в целом улучшается ее функционирование. Результатом такого улучшения становится предотвращение ожирения органа, снижается уровень триглицеридов и липопротеидов низкой плотности – так называемого «плохого» холестерина.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Елена Игнатикова посоветовала употреблять свинину минимум раз в неделю.

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Елена Коршун
Елена Коршун
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук
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