Врач Коршун назвала свинину среди лучших видов мяса для снижения холестерина и сахара в крови

«Ряд исследований показывает, что таурин снижает уровень глюкозы, а также повышает чувствительность к инсулину», - обратила внимание врач.

Врач Коршун сообщила на съемках программы «О самом главном», что в употреблении мяса есть такой весомый плюс как снижение холестерина и сахара. Среди лучших видов мяса, способствующих этому, она назвала свинину (нежирную), говядину, индейку, курятину. Кроме того, снизить уровень холестерина и сахара в крови помогает разумное употребление яиц, рыбы, морепродуктов.По словам Елены Коршун, объединяет данные продукты то, что они содержат в своем составе вещество таурин.Также, дополнила медик, известно о благоприятном влиянии таурина на печень – орган, ответственный за выработку холестерина. Эксперт подчеркнула, что благодаря воздействию этого вещества в печени активизируется кровоток и в целом улучшается ее функционирование. Результатом такого улучшения становится предотвращение ожирения органа, снижается уровень триглицеридов и липопротеидов низкой плотности – так называемого «плохого» холестерина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Елена Игнатикова посоветовала употреблять свинину минимум раз в неделю

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.