Вред свинины – миф: врач Игнатикова посоветовала употреблять ее минимум раз в неделю

«Этот продукт стоит употреблять один-два раза в неделю, зная меру и выбирая нежирное мясо. Свинина – хороший источник полноценного животного белка, который необходим как строительный материал для всего организма», - отметила специалист в комментарии радио Sputnik.

Способствует развитию мышечной и костной ткани;

Обеспечивает поддержку иммунной системе, что улучшает защиту от инфекций;

Содержит много витаминов группы В, важнейших для здоровья нервной системы и психики;

Содержит необходимые для крепкого иммунитета микроэлементы – магний, калий, цинк;

Богата таким веществом как селен – он считается одним из лучших натуральных противораковых веществ;

Препятствует снижению уровня гемоглобина.

«Свиной белок содержит легкоусвояемое железо — гемовое, способное повышать уровень гемоглобина», - уточнила медик.

Не стоит считать свинину как-то по-особенному вредной для организма. Вред свинины для здоровья – миф, порожденный негативным влиянием слишком большого количества жирного мяса, употребляемого в пищу, заявила врач Елена Игнатикова. Медик посоветовала включать ее в рацион минимум раз в неделю.Игнатикова перечислила следующие полезные свойства продукта:Еще один плюс заключается в том, что специфический химический состав белков и жиров делает свинину мясом, которое легче усваивается и по сравнению с другими видами. Кроме того, если есть не слишком жирную свинину, меньше напрягается печень.Будучи натуральным, оно может быть превосходным поставщиком полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые обладают противовоспалительным эффектом, укрепляют здоровье сердца и сосудов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему осенью важно употреблять куриные яйца

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