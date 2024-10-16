Врач Сухорукова: гороховый суп провоцирует расстройство ЖКТ. Какие еще супы вредны?

«Какие супы можно назвать вредными? Суп-солянку. В нем повышенное количество соли и много жира. Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке», - сказала Сухорукова в комментарии РИА Новости.

Врач Сухорукова посоветовала россиянам пересмотреть свое отношение к некоторым популярным супам. Поясняя, какие из них могут быть вредны, медик назвала гороховый – его обычно варят с добавлением копченостей, что делает суп тяжелым и калорийным. После съеденного горохового супа возможно расстройство ЖКТ, предупредила специалист.Также в список потенциально опасных для организма первых блюд эксперт включила солянку.В целом супы на крепких, насыщенных мясных бульонах могут аккумулировать вредные вещества, проникающие из мяса. Не стоит забывать: животные на фермах получают антибиотики и содержащие гормоны подкормки. По этой причине часто рекомендуется при варке сливать первый и второй бульон.Кроме, по словам врача, нужно с осторожностью есть грибной суп – последствием его употребление может стать вздутие и метеоризм. В таком супе при варке концентрируется сразу очень большое количество экстрактивных веществ, обладающих свойством активизировать процессы в пищеварительном тракте. Данное блюдо противопоказано детям и людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, напомнила медик.Супы на жирных концентрированных мясных бульонах, к которым относится борщ или, например, харчо, не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом. При таких нарушениях после названых супов моут обостряться болезненные симптомы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут провоцировать ускоренное старение кожи.

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