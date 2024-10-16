Сахар и жареная картошка: врач Белоусов назвал 7 ускоряющих старение продуктов

«На процесс ускорения старения могут оказывать влияние сахар и сладкие мучные изделия, фастфуд, напитки, содержащие кофеин, алкоголь, соленая пища и жареный картофель. Эти продукты ускоряют старение из-за их воздействия на организм и кожу», - заявил врач-гастроэнтеролог.

Сахар и изделия из белой муки: ведут к появлению преждевременных морщин, вызывая гликацию – процесс «засахаривания» белков, ответственных за эластичность и упругость кожи;

Фастфуд: богат трансжирами, ухудшающими состояние сосудов и нарушающими кровообращение, что провоцирует нехватку питательных веществ и кислорода в коже, ухудшает ее цвет и тонус;

Напитки и продукты с кофеином: вызывают обезвоживание, тем самым делая кожу более сухой и склонной к раздражению, образованию заломов, морщин;

Алкоголь: разрушает ключевой белок молодости кожи коллаген, способствует накоплению в печени токсинов, что лишает кожу здорового тона, упругости, гладкости;

Соль: вызывает обезвоживание и отеки, что также ускоряет старение кожи;

Жареный картофель (и другие жареные блюда): насыщается свободными радикалами – молекулами, способными вызывать повреждение тканей.

Врач Белоусов назвал 7 ускоряющих старение продуктов, об этом сообщила «Газета.Ru». В их перечень в том числе вошли популярные у россиян сахар и жареная картошка.Белоусов уточнил, как именно старит человека такая еда.Врач подчеркнул, что он не призывает к полному исключению данных продуктов из рациона. По словам Белоусова, чтобы их употребление не наносило вред организму, достаточно сокращения их количества.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты вредят состоянию щитовидной железы.

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