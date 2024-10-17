Непереносимость или аллергия: врач обосновала причины отказа от кефира, ряженки и йогуртов
Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о причинах отказываться от употребления полезных кисломолочных продуктов, актуальных для некоторых людей.
Врач Сухорукова обосновала в разговоре с РИА Новости необходимость отказа от кефира, ряженки и йогуртов – продуктов, полезных для здоровья во многих отношениях. Медик отметила: несмотря на положительные свойства этих кисломолочных изделий, в некоторых случаях присутствовать в рационе они не должны. Веским основанием для отказа от них является непереносимость лактозы или имеющаяся аллергия на казеин (молочный белок), пояснила эксперт.
Сухорукова уточнила, что непереносимостью лактозы (молочный сахар) страдают люди с недостаточной выработкой в организме фермента лактаза, необходимого для его расщепления.
«При лактазной недостаточности этот фермент вырабатывается недостаточно, из-за чего молочный сахар расщепляется не весь или не расщепляется вовсе. Что приводит к появлению неприятных симптомов: урчанию в животе, болям, вздутию», - поделилась врач.
Сухорукова отметила, что иногда фермент лактаза не просто не вырабатывается в нужном объеме, а отсутствует совсем. У людей с такой особенностью любое количество молока будет вызывать дискомфорт. Для них остается вариант употреблять исключительно безлактозные молочные продукты.
«Лактазная недостаточность нередко встречается у детей раннего возраста, особенно недоношенных. Однако непереносимость молочного сахара может появиться и во взрослом возрасте», - предупредила эксперт.
Еще одна причина для отказа от продуктов на основе молока – аллергия на молочный белок казеин. Узнать ее можно по таким симптомам как кожная сыпь и расстройство кишечника, дополнила врач.
Если непереносимости молока или аллергии на него нет, молочные и кисломолочные продукты должны входить в рацион – они дают организму необходимый белок, кальций, фосфор, многие витамины, важные для работы иммунной системы. Конкретно кефир, ряженка и йогурты являются, помимо прочего, источником кисломолочных бактерий, улучшающих состояние кишечной микроорганизмы, от которого зависят многие аспекты здоровья.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве нужно ежедневно употреблять молочные продукты – об этом рассказала диетолог Антонина Стародубова.
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Людмила Сухорукова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области
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