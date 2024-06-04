Гастроэнтеролог Шамаева рассказала, какой вред здоровью наносит молоко, врач Алисова призвала заменить молоко на кефир

«Избыточное потребление молока может привести к таким проблемам, как аллергические реакции, запоры, дисфункция поджелудочной железы и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Также существует проблема непереносимости лактозы, или лактазной недостаточности, которая связана с недостаточной активностью фермента лактазы, необходимого для расщепления молочного сахара», — пояснила Шамаева.

"Замена традиционного молока на растительное молоко становится все более популярной среди людей по различным причинам, включая непереносимость лактозы, аллергии на молочный белок, веганский образ жизни или просто желание разнообразить рацион".

Кисломолочные продукты

"Не стоит отказываться от кисломолочных продуктов. Кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир и простокваша, богаты пробиотиками, которые способствуют здоровью кишечника, улучшая пищеварение и укрепляя иммунитет. Они также содержат витамины группы B, кальций и белок, необходимые для крепких костей и мышц".

Молоко является богатым источником важных минералов и витаминов, таких как витамины А, В12, цинк, кальций, магний, калий, рибофлавин и фосфор. Некоторые производители дополнительно обогащают молоко витамином D. Эти вещества необходимы для поддержания здоровья костей, мышечной массы, иммунной и нервной систем.Однако злоупотребление молоком может иметь негативные последствия для здоровья. Для взрослых рекомендуется дневная норма потребления молока не более 500 мл, а для детей от 4 до 9 лет — от 350 до 400 мл в день.Люди, страдающие от лактазной недостаточности, испытывают дискомфорт при употреблении молока, так как непереваренная лактоза в толстом кишечнике расщепляется бактериями, вызывая боли в животе, вздутие, газообразование и диарею.В таких случаях, после подтверждения диагноза, рекомендуется перейти на безлактозное молоко или сократить количество обычного молока в рационе, советует врач.Замена молока в рационе может быть необходима по разным причинам: непереносимость лактозы, аллергия на белок коровьего молока, веганский образ жизни или просто желание разнообразить питание. Существует множество альтернатив молоку, которые могут предложить схожие питательные преимущества.чем можно заменить молоко, а также о пользе кисломолочных продуктов.Каждый вид растительного молока имеет свои уникальные свойства и преимущества. Например, соевое молоко богато белком и является одним из наиболее питательных заменителей, в то время как миндальное молоко низкокалорийное и имеет легкий ореховый вкус. Овсяное молоко, богатое пищевыми волокнами, отлично подходит для людей с аллергией на орехи и соевые продукты.Регулярное потребление кисломолочных продуктов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить обмен веществ и помочь в поддержании здорового веса.Ранее МедикФорум писал о вреде кетчупа и йогурта.

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