Терапевт Белова: эти молочные продукты можно есть даже при непереносимости лактозы

Многим известно, что при непереносимости лактозы противопоказано молоко. Но в сущности у людей с этой проблемой организм не справляется с усвоением молочного сахара. Врач-терапевт Александра Белова сообщила в беседе с «МедикФорум», что имеющаяся непереносимость лактозы не является причиной отказа от абсолютно всех молочных продуктов. Некоторые из них содержат так мало молочного сахара, что их можно есть даже при непереносимости лактозы.Продолжительность созревания сыра влияет на количество лактозы в нем. По мере «старения» продукта лактоза расщепляется на молочную кислоту. Люди, которым противопоказано молоко, могут позволить себе выдержанные сыры (в том числе сорта чеддер, гауда или пармезан).При брожении кефира содержащаяся в нем лактоза расщепляется до молочной кислоты, говорит терапевт Белова.Этот продукт тоже может присутствовать в рационе при непереносимости лактозы. Сахар в молоке, используемом для его приготовления, расщепляется бактериями.Данный молочный продукт содержит лактозу, но в таком количестве, что организм отреагирует на нее только если есть масло килограммами. Крайне мало лактозы и в топленом масле, оно тоже безопасно для людей с непереносимостью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что непереносимость глютена может проявляться в разных формах

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