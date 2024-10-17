Гастроэнтеролог Кашух: хлеб важно правильно хранить

«Есть хлеб каждый день не запрещается, главное, чтобы в целом рацион был разнообразным и включал другие группы продуктов, тогда хлеб в него впишется без вреда для здоровья — в количестве 1–2 ломтиков», - поделилась она в комментарии Life.ru.

«Если хлеба слишком много, его можно заморозить. В морозильной камере хлеб сохраняет текстуру и питательные свойства. Для заморозки лучше разрезать его на порции, чтобы было легко доставать. Размораживать хлеб рекомендуется при комнатной температуре, чтобы он сохранил плотную текстуру и вкус. После разморозки можно немного прогреть его в микроволновке», - рекомендовала врач.

Гастроэнтеролог Кашух рассказала, что для поддержания здоровья предпочтительнее употреблять в пищу цельнозерновой хлеб, который изготавливается из неочищенного зерна. Такой хлеб дает организму клетчатку, витамины группы B, магний, селен, железо и другие важные для его активного функционирования микроэлементы. Его употребление считается полезным в плане профилактики заболеваний сердца и сосудов, а также лишнего веса (цельнозерновые продукты помогают дольше ощущать сытость и лучше контролировать аппетит).Также полезным эксперт назвала ржаной хлеб – ржаная мука содержит клетчатку, железо, магний, аминокислоты.Тем, кто боится есть хлеб из-за риска набрать ненужные килограммы, Екатерина Кашух посоветовала не исключать продукт из рациона, а вместо этого грамотно выстраивать свое питание.Чтобы свежесть и питательные свойства хлеба сохранялись дольше, важно правильно его хранить, подчеркнула медик. Лучшим способом хранения хлеба она назвала его размещение в сухом прохладном месте в закрытом пакете или хлебнице во избежание высыхания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем цельнозерновой хлеб отличается от обычного

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