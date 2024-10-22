Апельсины полезны для избавления от «плохого» холестерина

«Нормальный уровень холестерина важен для организма, так как вещество участвует в образовании половых гормонов, необходимо для синтеза желчных кислот, выработки витаминов группы D. К повышению холестерина ведут, главным образом, малоподвижный образ жизни, нарушение питания, лишний вес», - констатируют врачи.

Употребление апельсинов и других цитрусов помогают снизить уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности). Об этом напомнили в своем Telegram-канале организаторы федерального проекта «ЗдравКонтроль». По словам специалистов, в составе апельсинов и мандаринов присутствует много пектина – разновидности пищевых волокон, которые связываются с жировыми компонентами и вместе с ними выводятся из организма.Так называемый «плохой» холестерин считается главным врагом сосудов, он склонен накапливаться и «засорять» крупные сосуды и артерии бляшками, тем самым нарушая кровообращение и повышая риск развития сердечных заболеваний, инсульта, деменции. Для профиактики накопления «плохого» холестерина и ассоциированного атеросклероза врачи советуют есть полезные фрукты дважды в день. Кроме того, для избавления от «плохого» холестерина они считают полезным употреблять орехи и растительные масла, богатые омега-3 – эти полиненасыщенные жирные кислоты эффективно регулируют уровень холестерина в крови.При высоком холестерине следует тщательно контролировать количество употребляемых в пищу сыров, сливочного масла, колбасных изделий, готовых сластей, жирного мяса и субпродуктов, алкоголя. При этом в рационе должно быть достаточно цельного зерна, клетчатки, постного белка, подчеркивают специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой вред здоровью мужчин наносит употребление безалкогольного пива

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