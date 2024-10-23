Физиолог Лялина: гороховый суп богат пуринами и подходит для употребления не всем
Физиолог Ирина Лялина рассказала, кому нужно отказаться от употребления горохового супа.
Физиолог Лялина констатировала, что гороховый суп обладает многими плюсами, но в силу некоторых особенностей подходит для употребления далеко не всем. У многих людей пищеварительная система весьма чувствительна к гороху, который содержит много сложных углеводов. Его употребление может провоцировать вздутие и повышенное газообразование, предупредила эксперт.
Кроме того, гороховый суп богат пуринами – веществами, которые могут замедлять обмен мочевой кислоты в организме, что чревато активизацией воспаления и развитием аутоиммунных реакций.
«Горох богат пуринами, а это может привести к повышению уровня мочевой кислоты и ухудшить состояние людей, склонных к подагре. Кроме того, не рекомендуется есть гороховый суп людям с проблемами пищеварения, например с синдромом раздраженного кишечника», - предостерегла физиолог Лялина разговоре с Life.
Кому еще нельзя употреблять гороховый суп, горох и блюда из него.
- Людям с панкреатитом: горох отличается высокой концентрацией трудно перевариваемого крахмала, при данном заболевании нужно отказываться от употребления всех бобовых.
- Людям с воспалением желудка и 12-перстной кишки, холециститом;
- Людям с заболеваниями почек и мочегонной системы (горох стимулирует выработку мочевины и провоцирует боли в органах).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что овощи далеко не всегда бывают полезными – есть их безоговорочно можно далеко не всем людям.
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Ирина Лялина
ЗОЖ
физиолог, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения
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