Физиолог Лялина: гороховый суп богат пуринами и подходит для употребления не всем

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гороховый суп

Физиолог Ирина Лялина рассказала, кому нужно отказаться от употребления горохового супа.

Физиолог Лялина констатировала, что гороховый суп обладает многими плюсами, но в силу некоторых особенностей подходит для употребления далеко не всем. У многих людей пищеварительная система весьма чувствительна к гороху, который содержит много сложных углеводов. Его употребление может провоцировать вздутие и повышенное газообразование, предупредила эксперт.

Кроме того, гороховый суп богат пуринами – веществами, которые могут замедлять обмен мочевой кислоты в организме, что чревато активизацией воспаления и развитием аутоиммунных реакций.

«Горох богат пуринами, а это может привести к повышению уровня мочевой кислоты и ухудшить состояние людей, склонных к подагре. Кроме того, не рекомендуется есть гороховый суп людям с проблемами пищеварения, например с синдромом раздраженного кишечника», - предостерегла физиолог Лялина разговоре с Life.

Кому еще нельзя употреблять гороховый суп, горох и блюда из него.
  • Людям с панкреатитом: горох отличается высокой концентрацией трудно перевариваемого крахмала, при данном заболевании нужно отказываться от употребления всех бобовых.
  • Людям с воспалением желудка и 12-перстной кишки, холециститом;
  • Людям с заболеваниями почек и мочегонной системы (горох стимулирует выработку мочевины и провоцирует боли в органах).
Чем полезен гороховый суп? По словам Лялиной, вареный горох богат пищевыми волокнами, способствующими улучшению пищеварения и помогающими нормализовать уровня сахара и холестерина в крови. Также он дает организму витамины: конкретно, витамины группы B, витамины A, C, K. Помимо них, микроэлементы в виде калия, магния, фосфора.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что овощи далеко не всегда бывают полезными – есть их безоговорочно можно далеко не всем людям.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ирина Лялина
Ирина Лялина
ЗОЖ
физиолог, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения
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