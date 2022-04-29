Врач Соломатина: какие продукты и напитки опасны при употреблении натощак?

«Употреблять некоторые продукты на пустой желудок может быть опасно для здоровья», - сообщила в интервью диетолог Соломатина.

«продукты с высокой кислотностью – например, фрукты – не стоит употреблять в качестве первой пищи за день».

«Не стоит пить на голодный желудок кофе даже с молоком. Также не подходит для пустого желудка чай, особенно с имбирем, он будет раздражать ткани внутренних органов».