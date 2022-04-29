Врач Соломатина: какие продукты и напитки опасны при употреблении натощак?

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завтрак

По словам врача диетолога Елены Соломатиной, некоторые продукты, употребляемые натощак, отличаются «агрессивным» влиянием на организм.

«Употреблять некоторые продукты на пустой желудок может быть опасно для здоровья», - сообщила в интервью диетолог Соломатина.


Белые продукты. Специалист рассказала, что первый прием пищи не должен состоять их белых каш – например, рисовой или манной. Кроме того, не следует употреблять натощак белый хлеб или выпечку из рафинированной пшеничной муки, поскольку эти продукты содержат много быстрых углеводов и отличаются высоким гликемическим индексом – после их употребления на пустой желудок уровень сахара в крови может резко взметнуться вверх. Спустя время он так же стремительно снизится, и подобные колебания неблагоприятно сказываются на организме, в частности, на поджелудочной железе.

Продукты и напитки с кислотами. Соломатина заявила, что

«продукты с высокой кислотностью – например, фрукты – не стоит употреблять в качестве первой пищи за день».

Не следует, по мнению врача, пить натощак и воду с добавлением лимона, такая привычка может плохо влиять на желудок. Из-за раздражения лимонной кислотой внутренней поверхности пищевода и желудка повышается риск обострения гастрита, других воспалительных процессов в ЖКТ.

Кофе и чай. Елена Соломатина отметила, что для употребления натощак эти напитки слишком агрессивны, их следует употребить только через некоторое время после еды.

«Не стоит пить на голодный желудок кофе даже с молоком. Также не подходит для пустого желудка чай, особенно с имбирем, он будет раздражать ткани внутренних органов».

Газированные напитки. Они опасны при употреблении натощак из-за своей способности раздражать незащищенную слизистую. Врач подчеркнула, что на пустой желудок не следует пить даже обычную газированную воду. Что касается сладких газировок, выпитые натощак, они становятся настоящими «агрессорами» для желудка, к тому же резко повышают уровень сахара в крови.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем полезна редиска, и кому нужно отказаться от ее употребления.
Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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