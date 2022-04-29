Врач Соломатина: какие продукты и напитки опасны при употреблении натощак?
По словам врача диетолога Елены Соломатиной, некоторые продукты, употребляемые натощак, отличаются «агрессивным» влиянием на организм.
«Употреблять некоторые продукты на пустой желудок может быть опасно для здоровья», - сообщила в интервью диетолог Соломатина.
Белые продукты. Специалист рассказала, что первый прием пищи не должен состоять их белых каш – например, рисовой или манной. Кроме того, не следует употреблять натощак белый хлеб или выпечку из рафинированной пшеничной муки, поскольку эти продукты содержат много быстрых углеводов и отличаются высоким гликемическим индексом – после их употребления на пустой желудок уровень сахара в крови может резко взметнуться вверх. Спустя время он так же стремительно снизится, и подобные колебания неблагоприятно сказываются на организме, в частности, на поджелудочной железе.
Продукты и напитки с кислотами. Соломатина заявила, что
«продукты с высокой кислотностью – например, фрукты – не стоит употреблять в качестве первой пищи за день».
Не следует, по мнению врача, пить натощак и воду с добавлением лимона, такая привычка может плохо влиять на желудок. Из-за раздражения лимонной кислотой внутренней поверхности пищевода и желудка повышается риск обострения гастрита, других воспалительных процессов в ЖКТ.
Кофе и чай. Елена Соломатина отметила, что для употребления натощак эти напитки слишком агрессивны, их следует употребить только через некоторое время после еды.
«Не стоит пить на голодный желудок кофе даже с молоком. Также не подходит для пустого желудка чай, особенно с имбирем, он будет раздражать ткани внутренних органов».
Газированные напитки. Они опасны при употреблении натощак из-за своей способности раздражать незащищенную слизистую. Врач подчеркнула, что на пустой желудок не следует пить даже обычную газированную воду. Что касается сладких газировок, выпитые натощак, они становятся настоящими «агрессорами» для желудка, к тому же резко повышают уровень сахара в крови.
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Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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