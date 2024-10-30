Врач Никулина: подсолнечное масло превосходит оливковое по содержанию витамина Е

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подсолнечное масло

Терапевт Ирина Никулина назвала преимущество подсолнечного масла перед оливковым.

Оливковое масло обладает репутацией чрезвычайно полезного продукта, однако «скромное» и более доступное подсолнечное может быть даже предпочтительнее – об этом врач Никулина рассказала на съемках программы «О самом главном».

Медик отметила, что преимуществом масла подсолнечника является его насыщенность витамином Е – одна столовая ложка покрывает 30 процентов его суточной нормы для организма. По по содержанию витамина Е подсолнечное масло превосходит знаменитое оливковое, констатировала Никулина.

«Витамин Е известен тем, что он отвечает за здоровье и молодость кожи, за ее эластичность, хороший цвет. Подсолнечное масло содержит в 2,5-3 раза больше витамина, чем оливковое».

Врач добавила, что витамин Е является мощным антиоксидантом – веществом, подавляющим оксидативный стресс, лежащий в основе воспалительных реакций организма. Именно воспаление часто оказывается фактором возникновения серьезных патологий, включая болезни сердечно-сосудистой системы, аутоиммунные заболевания, рак, психоэмоциональные нарушения. Употребление подсолнечного масла обеспечивает хорошую поддержку иммунной системе и содействует профилактике этих проблем, проинформировала медик.

Чем еще полезно подсолнечное масло:
  • В  его составе более 80% – это мононенасыщенные жирные кислоты, которые помогают контролировать уровень холестерина;
  • Оно богато не только витамином Е, но и витамином А, который действует как антиоксидант, стимулируя регенерацию поврежденных клеток;
  • Оно хорошо усваивается и всасывается в пищеварительном тракте, при этом обладает слабительными свойствами, что предотвращает запоры.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи назвали гречку среди доступных продуктов для очищения сосудов от холестерина.

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Ирина Никулина
Ирина Никулина
ЗОЖ
врач-терапевт, нутрициолог
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