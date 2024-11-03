Специалист поделилась способами для снижения уровня холестерина в крови
Чтобы добиться снижения уровня холестерина в крови, нужно изменить привычки питания на более здоровые, говорит эксперт.
Нутрициолог Ирина Меркулова поделилась способами для снижения уровня холестерина в крови. Она напомнила, что повышенный уровень холестерина (он может откладываться в сосудах или желчном пузыре) ассоциируется с различными проблемы в состоянии здоровья.
«Холестерин может быть повышен при гормональном дефиците, дефиците витамина D, проблемах с желчным, гипотиреозе, а также в пожилом возрасте», - сказала Меркулова в комментарии «Ленте.ру».
Уточняя способы снижения уровня холестерина в крови, нутрициолог подчеркнула, что они требуют коррекции образа жизни и питания, практики более здоровых привычек.
Что рекомендует эксперт:
- Употреблять меньше животного жира (контролировать количество жирного мяса, сливочного масла, яиц);
- По максимуму исключить из повседневного рациона сахар;
- Не употреблять сильно жареные продукты;
- Отказаться от употребления мясных полуфабрикатов;
- Временно исключить кокосовое, пальмовое масло, масло какао.
- Добавить в пищу больше свежих овощей и клетчатки.
Также к эффективным способам для снижения уровня холестерина в крови специалист отнесла достаточную двигательную активности в течении дня.
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