Специалист поделилась способами для снижения уровня холестерина в крови

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сливочное масло

Чтобы добиться снижения уровня холестерина в крови, нужно изменить привычки питания на более здоровые, говорит эксперт.

Нутрициолог Ирина Меркулова поделилась способами для снижения уровня холестерина в крови. Она напомнила, что повышенный уровень холестерина (он может откладываться в сосудах или желчном пузыре) ассоциируется с различными проблемы в состоянии здоровья.

«Холестерин может быть повышен при гормональном дефиците, дефиците витамина D, проблемах с желчным, гипотиреозе, а также в пожилом возрасте», - сказала Меркулова в комментарии «Ленте.ру».

Уточняя способы снижения уровня холестерина в крови, нутрициолог подчеркнула, что они требуют коррекции образа жизни и питания, практики более здоровых привычек.

Что рекомендует эксперт:
  • Употреблять меньше животного жира (контролировать количество жирного мяса, сливочного масла, яиц);
  • По максимуму исключить из повседневного рациона сахар;
  • Не употреблять сильно жареные продукты;
  • Отказаться от употребления мясных полуфабрикатов;
  • Временно исключить кокосовое, пальмовое масло, масло какао.
  • Добавить в пищу больше свежих овощей и клетчатки.
Меркуова обратила внимание на то, что полностью отказываться от жирной пищи нельзя – кога жиров употребляется слишком мало холестерина, печень начинает интенсивнее синтезировать холестерин и его уровень в крови возрастает.

Также к эффективным способам для снижения уровня холестерина в крови специалист отнесла достаточную двигательную активности в течении дня.

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Теги : снижение холестерина, советы специалистов, Ирина Меркулова