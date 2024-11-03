Специалист поделилась способами для снижения уровня холестерина в крови

«Холестерин может быть повышен при гормональном дефиците, дефиците витамина D, проблемах с желчным, гипотиреозе, а также в пожилом возрасте», - сказала Меркулова в комментарии «Ленте.ру».

Употреблять меньше животного жира (контролировать количество жирного мяса, сливочного масла, яиц);

По максимуму исключить из повседневного рациона сахар;

Не употреблять сильно жареные продукты;

Отказаться от употребления мясных полуфабрикатов;

Временно исключить кокосовое, пальмовое масло, масло какао.

Добавить в пищу больше свежих овощей и клетчатки.

Нутрициолог Ирина Меркулова поделилась способами для снижения уровня холестерина в крови. Она напомнила, что повышенный уровень холестерина (он может откладываться в сосудах или желчном пузыре) ассоциируется с различными проблемы в состоянии здоровья.Уточняя способы снижения уровня холестерина в крови, нутрициолог подчеркнула, что они требуют коррекции образа жизни и питания, практики более здоровых привычек.Что рекомендует эксперт:Меркуова обратила внимание на то, что полностью отказываться от жирной пищи нельзя – кога жиров употребляется слишком мало холестерина, печень начинает интенсивнее синтезировать холестерин и его уровень в крови возрастает.Также к эффективным способам для снижения уровня холестерина в крови специалист отнесла достаточную двигательную активности в течении дня.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что представляет собой жировая пневмония легких , возникающая из-за оседания частиц жира в легочной ткани.

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