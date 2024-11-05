Нутрициолог Башкирова: организму нужен насыщенный жир, обезжиренный творог вреден
Не следует увлекаться употреблением обезжиренных продуктов, включая обезжиренный творог – это может быть вредно из-за риска неусвоения важных витаминов.
Многим людям кажется, что избегая жирных продуктов они смогут похудеть. Нутрициолог Елена Башкирова отметила, что постоянное стремление есть только обезжиренный творог и другие подобные ему продукты может вызвать некоторые проблемы со здоровьем.
В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» Башкирова назвала вредным систематический отказ от жира – это может повлиять на то, что организм лишится необходимых иммунной системе витаминов.
«Постоянное употребление обезжиренных продуктов может привести к дефициту жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) в организме, которые усваиваются и транспортируются с помощью жиров».
Башкирова подчеркнула, что наряду с белкам и углеводами жиры необходимы для правильного функционирования иммунной системы и поддержания гормонального баланса. При этом организму человека нужен в том числе насыщенный жир из животных продуктов – он участвует в процессах построения клеток.
Тот же творог предпочтительнее есть жирным, заявила Елена Башкирова.
«При выборе творога с 5% жирности, мы получаем больше жирорастворимых витаминов. Кроме того, благодаря наличию жиров в твороге лучше усваивается кальций. Мы получаем долгое насыщение, держим инсулин под контролем, а также контролируем углеводный обмен», - постулировала нутрициолог.
Специалист добавила, что производители обезжиренных продуктов нередко используют для улучшения их вкуса разные искусственные добавки. Получать их организму нет никакой необходимости.
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