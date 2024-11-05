Нутрициолог Башкирова: организму нужен насыщенный жир, обезжиренный творог вреден

«Постоянное употребление обезжиренных продуктов может привести к дефициту жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) в организме, которые усваиваются и транспортируются с помощью жиров».

«При выборе творога с 5% жирности, мы получаем больше жирорастворимых витаминов. Кроме того, благодаря наличию жиров в твороге лучше усваивается кальций. Мы получаем долгое насыщение, держим инсулин под контролем, а также контролируем углеводный обмен», - постулировала нутрициолог.

Многим людям кажется, что избегая жирных продуктов они смогут похудеть. Нутрициолог Елена Башкирова отметила, что постоянное стремление есть только обезжиренный творог и другие подобные ему продукты может вызвать некоторые проблемы со здоровьем.В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» Башкирова назвала вредным систематический отказ от жира – это может повлиять на то, что организм лишится необходимых иммунной системе витаминов.Башкирова подчеркнула, что наряду с белкам и углеводами жиры необходимы для правильного функционирования иммунной системы и поддержания гормонального баланса. При этом организму человека нужен в том числе насыщенный жир из животных продуктов – он участвует в процессах построения клеток.Тот же творог предпочтительнее есть жирным, заявила Елена Башкирова.Специалист добавила, что производители обезжиренных продуктов нередко используют для улучшения их вкуса разные искусственные добавки. Получать их организму нет никакой необходимости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить здоровью томатный сок

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