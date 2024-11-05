«Содержит много токсинов»: диетолог Тутьельян объяснил проблемы со здоровьем из-за томатного сока

«В томатном соке и некоторых других продуктах питания обнаружена высокая концентрация альтернариатоксинов», - сказал эксперт в комментарии «Ленте.ру».

«В небольших количествах альтернариатоксины не опасны для человека, но при высокой концентрации вызывают рвоту, диарею, а иногда и кровоизлияние во внутренние органы», - предупредил ученый.

Диетолог Виктор Тутельян объяснил возможное ухудшение самочувствия из-за томатного сока. По его словам, употребление данного напитка может провоцировать рвоту и другие патологические симптомы. Тутельян заявил, что проблемы со здоровьем у любителей томатного сока могут возникать в связи с тем, что он содержит много токсинов, оказывающих негативное воздействие на организм.Тутельян уточнил, что данные токсины вырабатываются распространенными в природе микроскопическими плесневыми грибами рода Alternaria.Тутельяна сообщил о проведенном исследовании, которое показало, что в организме людей, ежедневно пьющих томатный сок, увеличивается количество названных выше токсинов. Чтобы определить, какая именно их дозировка вызывает опасные изменения в состоянии внутренних органов, необходимо провести новое расследование.Виктор Тутельян обратил внимание на то, что повышенные уровни альтернариатоксинов содержатся также в томатном пюре, ячмене, овсе, пшенице, яблоках, семенах подсолнечника и кунжута, перце чили, паприке, имбире, продуктах детского питания.До этого врач Олег Кривченков проинформировал , что помидоры могут стимулировать в организме развитие аутоиммунных процессов, проявляющихся внешне различными неблагоприятными симптомами. Специалист напомнил, что эти овощи являются источником соланина – потенциального токсина для человеческого организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помидоры содержат вещества , способные вызывать нежелательные реакции со стороны организма, в частности, проблемы с кишечником, пищеварением, кожей.

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