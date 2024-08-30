Диетолог Тараско: связь обезжиренных продуктов с похудением – это заблуждение

«Обезжиренный — это не значит снижение калорийности, потому что очень часто в кисломолочную продукцию, в ПП-батончики и даже в готовые блюда, на которых написано «обезжиренный», замешивается огромное количество добавок и сахара», - предупредила эксперт.

Многие люди полагают, что при похудении лучше есть обезжиренные продукты, но врач Тараско констатировала: что сбрасывать вес они не помогают. Медик подчеркнула, что калорийность такой еды может оказаться вопреки ожиданиям весьма высокой из-за присутствующих добавленных компонентов. Представление о связи такой еды с похудением можно назвать заблуждением – мнением об этом Тараско поделилась с веб-изданием «Подмосковье сегодня».Диетолог обратила внимание на то, что отсутствие жиров в еде говорит об отсутствии в ней жирорастворимых витаминов – например, важнейших для иммунитета витаминов А и D. Те же молоко или сыр без жиров не будут содержать полезных для организма элементов, сказала она.Тараско добавила: нет ничего плохого в том, чтобы время от времени есть обезжиренные продукты, если нравится их вкус. Но боязнь жирных продуктов, их категорическое неприятие, как и деление вполне нормальных продуктов на «плохие» и «хорошие» может быть признаком отклонения и говорить о пищевом расстройстве.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему после жирной пищи может возникать плохое самочувствие

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