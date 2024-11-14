Врач Ильяшенко объяснила, кому нельзя есть красное мясо

«Медики рекомендуют отказаться от употребления красного мяса людям с подагрой», - сказала она в комментарии РИА Новости.

«Курицу, рыбу и индейку можно есть каждый день», - заявила эксперт.

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко объяснила, кому нельзя есть красное мясо.Подагра – заболевание, которое характеризуется повышенным содержанием в крови мочевой кислоты. Ее компоненты кристаллизуются и начинают вредить суставам, вызывая их воспаление, деформацию и боли.Красное мясо является богатым источником пуринов – веществ, стимулирующих процессы выработки мочевой кислоты.Ильяшенко отметила, что красное мясо даже здоровым людям следует есть не чаще 1–2 раз в неделю. При отсутствии специальных рекомендаций врача полностью исключать продукт из питания не нужно – красное мясо дает организму необходимые ему витамины группы В и железо.Специалист обратила внимание на то, что белое мясо можно употреблять чаще красного.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал красное мясо продуктом, который нужно с осторожностью есть людям после 40 лет. Он рассказал , что по мере старения организма такое мясо становится все более «тяжелым» для усвоения – при его употреблении с большей вероятностью образуются токсические вещества, негативно воздействующие на состояние кишечной микрофлоры.

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