Один из немногих источников витамина B12: врач Гинзбург ответил, кому необходимо красное мясо

189 Фото: https://unsplash.com/photos/person-slicing-a-meat-on-brown-wooden-board-s-Z-h0fEiBM
мясо

Врач-диетолог Михаил Гинзбург: красное мясо – великолепный источник витаминов B12 и D3, железа, белка.

Врач Гинзбург ответил, кому необходимо красное мясо. В разговоре с «Вечерней Москвой» он сообщил, что свинина, говядина, баранина и конина должны присутствовать в рационе людей моложе 40 лет. В красном мясе содержатся витамины B12, D3, железо и качественный белок.

«Именно красное мясо является одним из немногочисленных источников животного витамина B12», - подчеркнул он в комментарии  «Вечерней Москве».

В чем ценность витамина В12? Он важен для кроветворения, так как является участником синтеза новых клеток крови, в частности, эритроцитов с образованием гемоглобина и метилкобаламина. При дефиците витамина В12 возникают проблемы с периферической нервной системой. Кроме того, нехватка В12 влияет на склонность к возрастным когнитивным нарушениям, деменции.

Гинзбург обратил внимание и на то, что красное мясо, богатое железом, по-особому полезно в рационе женщин, у которых сохранена менструальная функция.

Еще одна причина не отказываться от красного мяса, – это  содержащийся в его составе витамин D3, необходимый для крепкого иммунитета. По словам Михаила Гинзбурга, в преддверии холодного зимнего сезона значимость данного вещества для организма резко возрастает, так что разумное употребление мяса может помочь сохранить здоровье в трудный период. Любителям свинины Гинзбург напомнил, что такое мясо, будучи более жирным, способствует набору лишнего веса у малоподвижных людей.

Также врач констатировал, что увлекаться мясом небезопасно зрелым людям – по мере старения организма его употребление может с большей вероятностью провоцировать опасные последствия.

«У людей старше 40 лет потребление мяса может вызвать образование токсических веществ в процессе метаболизма, от чего страдает кишечная микрофлора. Иногда определенные аминокислоты, которые содержатся в мясе, превращаются в токсические производные в организме человека», - предупредил известный диетолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются наиболее полезными для гипертоников.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Диетолог назвал категории для отказа от красного мяса
Нутрициолог Аветова объяснила важность употребления продуктов с витамином В12
Пять лучших источников витамина Д
Теги : красное мясо, польза для здоровья, Михаил Гинзбург