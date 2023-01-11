Диетолог Дюваль: есть красное мясо нужно не часто из-за риска онкологии

«Не чаще одного раза в неделю», - сказала диетолог Дюваль.

Диетолог Анжелика Дюваль поделилась мнением о допустимой частоте употребления красного мяса. В комментарии «Москве 24» специалист отметила, что есть его нужно не слишком часто.Медик констатировала, что при употреблении красного мяса в большом количестве могут возникать повреждения кишечника. Это происходит из-за действия химических веществ нитрозаминов, высвобождаемых при его расщеплении.Также, добавила Дюваль, продукт может содержать нежелательные для организма добавочные компоненты в виде антибиотиков или гормонов, используемых во время выращивания скота. При их воздействии на органы и системы возможны значительные повреждения, предупредила эксперт.Напомнила диетолог и о том, что красное мясо является богатым источником холестерина. Людям, имеющим проблемы, связанные с повышенным уровнем холестерина в крови, употреблять его нужно с большой осторожностью. Если уже диагностированы сердечно-сосудистых заболевания, то красное мясо правильнее исключить из рациона совсем, предпочитая диетические виды мяса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким должен быть здоровый завтрак

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