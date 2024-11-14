«Необходимость жесткой диеты – это миф»: врач указала на заблуждения о питании при диабете

«Многие считают, что при постановке диагноза сахарный диабет пациент должен переходить на жесткую диету, исключив, в том числе, хлеб, макароны и другие продукты. Однако это не более, чем миф. Питание диабетиков не особо отличается от обычного сбалансированного питания, показанного любому здоровому человеку», - констатировала специалист.

«Необходимо лишь сокращать употребление продуктов, которые доставляют в организм излишек жиров и углеводов: сладостей (включая сладкие фрукты), макарон и хлеба из белой муки, животных жиров», - пояснила медик.

Врач-эндокринолог Ольга Махрова указала в беседе с RT на распространенные заблуждения о питании при диабете. В частности, медик заявила, что якобы существующая для диабетиков необходимость соблюдать жесткую диету – это миф. На самом деле рацион, которого нужно придерживаться больным диабетом, мало чем отличается от здорового питания, которое рекомендуется большинству людей.Махрова уточнила, что основу сбалансированного рациона составляет достаточное количество белков, жиров и сложных или медленных углеводов. Ориентироваться на питание с такой «базой» должны все люди, не имеющие индивидуальных противопоказаний. Также этот формат питания актуален при диабете.Махрова добавила, что мифом является и мнение о том, что диабетики не должны есть мучное. Врач рассказала, что мучные продукты не являются для них запретными – нужно лишь выбирать изделия из твердых сортов пшеницы грубого помола, хлеб с отрубями.Другое заблуждение о питании при диабете – это убежденность в том, что данное заболевание требует полностью забыть о сахаре. Как и в том, что для диабетиков предпочтительна фруктоза. Махрова констатировала, что фруктоза повышает сахар в крови не меньше обычных сластей. По словам врача, полностью исключать сахар из рациона при диабете не нужно – необходимо лишь ограничивать количество сладкого, отдавая предпочтение фруктам с низким гликемическим индексомРанее портал MedikForum.ru писал о том, что появлению диабета может способствовать отказ от завтрака

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