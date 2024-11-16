Названы наименее вредные для здоровья виды сладкого
Некоторые десерты не содержат много калорий и вдобавок дают организму полезные вещества, клетчатку, витамины и минералы.
Диетологи советуют россиянам, употребляющим сладкое, реже есть такие десерты как пирожные, конфеты или пончики – им следует предпочитать более здоровые варианты.
Специалистами были названы наименее вредные для здоровья виды сладкого.
- Пастила на основе яблочного пюре;
- Сорбет из фруктов и ягод, предпочтительнее домашний;
- Мармелад из натурального пюре с желатином;
- Мед;
- Желе из фруктов и ягод;
- Халва из орехов и масличных семян;
- Цукаты;
- Варенье, приготовленное с минимумом сахара и термообработки.
- Горький шоколад с содержанием какао от 80%;
- Фрукты, ягоды и сухофрукты.
В то же время врачи предупреждают, что избыток сладкого вредит организму и здоровью – его последствиями могут быть проблемам с зубами и обменом веществ, возникновение желудочно-кишечных нарушений, ослабление иммунной защиты организма и проблемы со сном. Злоупотреблять опасно даже натуральными сладостями, сообщило РИА Новости.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно есть белый хлеб, и кому он противопоказан.
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