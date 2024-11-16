Названы наименее вредные для здоровья виды сладкого

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Некоторые десерты не содержат много калорий и вдобавок дают организму полезные вещества, клетчатку, витамины и минералы.

Диетологи советуют россиянам, употребляющим сладкое, реже есть такие десерты как пирожные, конфеты или пончики – им следует предпочитать более здоровые варианты.

Специалистами были названы наименее вредные для здоровья виды сладкого.
  • Пастила на основе яблочного пюре;
  • Сорбет из фруктов и ягод, предпочтительнее домашний;
  • Мармелад из натурального пюре с желатином;
  • Мед;
  • Желе из фруктов и ягод;
  • Халва из орехов и масличных семян;
  • Цукаты;
  • Варенье, приготовленное с минимумом сахара и термообработки.
  • Горький шоколад с содержанием какао от 80%;
  • Фрукты, ягоды и сухофрукты.
Вместе с этими продуктами организм получает пектин и другие виды клетчатки, антиоксиданты, витамины, микроэлементы.

В то же время врачи предупреждают, что избыток сладкого вредит организму и здоровью – его последствиями могут быть проблемам с зубами и обменом веществ, возникновение желудочно-кишечных нарушений, ослабление иммунной защиты организма и проблемы со сном. Злоупотреблять опасно даже натуральными сладостями, сообщило РИА Новости.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно есть белый хлеб, и кому он противопоказан.

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