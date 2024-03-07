Гастроэнтеролог Барегамян сообщил, что пастила и зефир снижают холестерин, нутрициолог Строков посоветовал налегать на сухофрукты





«Чем меньше сахара в рационе, тем лучше для нашего организма», — рассказал Барегамян.

«Зефир, пастила, мармелад на фруктово-ягодном пюре, — одни из самых полезных сладостей, так как содержат пектин, один из видов пищевых волокон. Научно доказано, что потребление пектина незначительно (на 3-7%) снижает уровень плохого холестерина в крови. Эффект зависит от источника пектина: яблочный и цитрусовый пектины — самые полезные. Пастилы без сахара в день можно съесть 50-100 г, а зефира — не более 30 г», — сообщил врач.

"Некоторые виды зефира могут содержать искусственные красители, ароматизаторы и консерванты, которые для некоторых людей могут вызвать аллергические реакции. Необходимо особенно тщательно подойти к выбору зефира и пастилы, отдавая предпочтения натуральным составам. Я обычно советую заменять сладости на фрукты и сухофрукты", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Об этомрассказал гастроэнтеролог, специалист по УЗИ Центра молекулярной диагностики CMD Щелково ФБУН ЦНИИ эпидемиологии РоспотребнадзораИзбыток сахара снижает иммунитет и ускоряет процессы старения», — объяснил врач.Зефир, как и многие сладкие угощения, может иметь свои негативные стороны, особенно при чрезмерном употреблении.Зефир имеет высокий гликемический индекс, что означает, что он может вызывать быстрый подъем уровня сахара в крови. Это может быть проблематично для людей с диабетом или теми, кто следит за уровнем глюкозы. Употребление больших количеств сладкой и слегка вязкой пищи, такой как зефир, может вызвать дискомфорт в желудке, особенно у людей с чувствительным желудком или проблемами с пищеварением.Строков назвал самые полезные сладости, которые в умеренном количестве не навредят здоровью.темный шоколад с высоким содержанием какао может содержать антиоксиданты, полезные для здоровья сердца. Он также может воздействовать на настроение и уровень энергии благодаря содержанию фенола и магния.натуральные сухофрукты, такие как изюм, чернослив и курага, предоставляют витамины, минералы и клетчатку. Однако они содержат естественные сахара, поэтому их следует употреблять с умеренностью.в качестве натуральных подсластителей мед и кленовый сироп могут добавить сладость без добавления рафинированного сахара. Они также содержат полезные витамины и минералы.свежие фрукты - отличный вариант сладости, так как они содержат естественные сахара в сочетании с витаминами, минералами и клетчаткой.печенье, приготовленное с использованием овсянки и меда вместо избыточного количества сахара и масла, может быть более полезной сладостью.мороженое, приготовленное из натуральных продуктов без избыточного количества сахара и искусственных добавок, может быть более здоровым вариантом.Ранее МедикФорум писал о симптомах опухоли мозга.

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